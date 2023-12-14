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لبنان

برّي رفع الجلسة إلى يوم غدّ... ماذا أقرّ المجلس مساء اليوم؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 12:35
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أقرّ مجلس النواب في جلسته المسائيّة، إقتراح قانون الصندوق السياديّ بعد ادخال تعديلات على بعض بنوده.
 
 
وقد رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة إلى يوم غدّ، عند الساعة الثالثة من بعد الظهر.
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