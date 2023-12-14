برّي رفع الجلسة إلى يوم غدّ... ماذا أقرّ المجلس مساء اليوم؟

أقرّ مجلس النواب في جلسته المسائيّة، إقتراح قانون الصندوق السياديّ بعد ادخال تعديلات على بعض بنوده.

وقد رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة إلى يوم غدّ، عند الساعة الثالثة من بعد الظهر.