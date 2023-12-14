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لبنان

أمرٌ يتعلّق بـ"الحزب"... هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ قبل قليل

Lebanon 24
14-12-2023 | 14:07
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أعلن جيش العدوّ الإسرائيليّ، أنّه "هاجم أهدافا قبل قليل لـ"حزب الله" في لبنان"، بحسب ما أفادت "الجزيرة".
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