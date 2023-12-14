تصريح أميركيّ عاجل... هذا ما قِيلَ عن الوضع الأمنيّ في جنوب لبنان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنّه "على رأس أولوياتنا، عدم إتّساع رقعة الصراع في المنطقة".

ويأتي حديث المسؤول الأميركيّ، ردّاً على سؤال بشأن الأحداث الأمنيّة في جنوب لبنان.