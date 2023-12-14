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لبنان

تصريح أميركيّ عاجل... هذا ما قِيلَ عن الوضع الأمنيّ في جنوب لبنان

Lebanon 24
14-12-2023 | 14:17
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنّه "على رأس أولوياتنا، عدم إتّساع رقعة الصراع في المنطقة".
 
 
ويأتي حديث المسؤول الأميركيّ، ردّاً على سؤال بشأن الأحداث الأمنيّة في جنوب لبنان.
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