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لبنان

"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له

Lebanon 24
14-12-2023 | 14:24
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نعت "المقاومة الإسلامية" في بيان، الشهيد مهدي خليل زعتر من بلدة مركبا في جنوب لبنان.
 
 
 
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