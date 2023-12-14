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لبنان
"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً له
Lebanon 24
14-12-2023
|
14:24
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نعت "المقاومة الإسلامية" في بيان، الشهيد مهدي خليل زعتر من بلدة مركبا في جنوب لبنان.
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