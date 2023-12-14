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لبنان

رسالة تهديد من وزير إسرائيليّ لـ"الحزب"... ما هو مضمونها؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 14:30
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قال عضو حكومة الحرب الإسرائيليّة بيني غانتس، إنّ "الجيش الإسرائيليّ يعمل بشكل جّيد على الجبهة الشمالية"، وأشار إلى أنّ "قوّة الردع هناك ستُصبح أفضل".
 
 
وفي رسالة إلى "حزب الله"، لفت غانتس، إلى أنّه "يجب أنّ يُدرك الثمن الذي سيتكبده، إذا ما أقدم على توسيع المعركة".
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