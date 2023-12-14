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لبنان

قوى الأمن أوقفت شخصين في البداوي والسويقة

Lebanon 24
14-12-2023 | 14:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوى الأمن الداخلي أوقفت ع.ع وع.ي، خلال مداهمات قامت بها، في البداوي، والسويقة.
 
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