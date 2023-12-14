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لبنان

ماذا قال وزير السياحة عن مشاركته في جلسة مجلس الوزراء غداً؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 15:01
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قال وزير السياحة وليد نصار، من كازينو لبنان، "كنت مسافرا في الدوحة، ومنذ قليل، وصلت وسوف ادرس جدول الأعمال، وعلى أساس ذلك أُحدد المشاركة في جلسة مجلس الوزراء غدا".
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