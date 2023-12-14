ماذا قال وزير السياحة عن مشاركته في جلسة مجلس الوزراء غداً؟

قال وزير السياحة وليد نصار، من كازينو لبنان، "كنت مسافرا في الدوحة، ومنذ قليل، وصلت وسوف ادرس جدول الأعمال، وعلى أساس ذلك أُحدد المشاركة في جلسة مجلس الوزراء غدا".

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