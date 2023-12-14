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لبنان

هل تأجّلت زيارة ماكرون إلى لبنان؟

Lebanon 24
14-12-2023 | 15:03
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أفادت معلومات صحافية، أنّ الزيارة التي كان يتمّ الترتيب لها للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت قبل الميلاد، تمّ وضعها جانبا راهنا، لأسباب لم تُعرف بعد، وتمّ إبلاغ المعنيين بأنّ الزيارة لن تتمّ راهناً.
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