لا مواعيد لشخصية دبلوماسية أجنبية إلى لبنان

لتاريخه، لم يجرِ الكشف عن طلب أية مواعيد لشخصية دبلوماسية أجنبية ترغب بزيارة لبنان، لدرس إمكانية زيارة أكبر للجنوب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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