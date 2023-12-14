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لبنان

أبو الحسن: ندعم التمديد لقائد الجيش لمنع الشغور في المؤسسة العسكرية

Lebanon 24
14-12-2023 | 17:35
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أكّد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النيابية النائب هادي أبو الحسن على موقف كل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط والكتلة برئاسة النائب تيمور جنبلاط، على أهمية وضرورة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وهو ما أعلنه باسم الكتلة خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب.
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وقال في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "منذ البداية ندعم التمديد لقائد الجيش، لمنع الشغور أو الفراغ في المؤسسة العسكرية، بالتوازي مع تعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري، لضمان استمرارية عمل مؤسسة الجيش وتمكينها وتثبيت وحدتها ودعمها وتحصينها، مستغربا في هذا المجال استهدافها بالخطابات والمواقف التي تتنافى مع الأصول والمصلحة الوطنية العليا، وهو ما اكدت عليه الكتلة، لاسيما في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمر بها لبنان، مع استمرار العدوان الاسرائيلي اليومي على الجنوب والتهديدات المستمرة بتوسيع العدوان".
وأضاف: "نتطلع كلقاء ديمقراطي وحزب تقدّمي اشتراكي لأن تكون قيادة الجيش والأركان مكتملة، بوجود قائد جيش ورئيس أركان ومجلس عسكري"، مشدّداً على الموقف الرافض للبدع الخطيرة، بأن يأتي قائد جيش من الأقدم رتبة في الجيش، فهذا الأمر يتنافى مع قانون الدفاع ويعرض الجيش والبلاد لخلل كبير.
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