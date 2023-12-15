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لبنان

قذائف حارقة على أشجار الناقورة وعلما الشعب.. هذا حال القرى الحدودية صباح اليوم

Lebanon 24
15-12-2023 | 00:20
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أطلقت القوات الاسرائيلية صباح اليوم، من مواقعها في اللبونة ورأس الناقورة الانكليزية عددا من القذائف الحارقة لاشعال النار في ما تبقى من أشجار في جرود بلدتي الناقورة وعلما الشعب، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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واستهدف القصف الاسرائيلي أطراف اللبونة والضهيرة وعلما الشعب.
 
وكان الجيش الاسرائيلي صعد من هجماته وتعدياته ليل امس، فأغار الطيران الحربي والطيران المسير على عدد من الاهداف المدنية في قرى القطاعين الغربي والاوسط، ما أدى الى إلحاق أضرار جسيمة في مسجد بلدة الجبين وفي منزل في بلدة عيتا الشعب.
 
كما تعرضت قبيل منتصف الليل الفائت، اطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب لقصف مدفعي متقطع.
 
وحتى صباح اليوم، استمرت القوات الاسرائيلية بإطلاق القنابل الضوئية وتحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي فوق مجرى نهر الليطاني. 
 
وكانت حالة من الهدوء الحذر سادت القطاع الشرقي صباح اليوم، خرقه منذ ليل امس حتى الساعة تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع التجسسية نوع ام كا انطلاقا من محور سهل المجيدية، والغجر، وخراج بلدة الماري امتدادا حتى تلة الغابة خراج الفرديس، وكفرحمام، والشقيف، وحلتا، وكفرحمام، وكفرشوبا، ومزارع شبعا في قضاء حاصبيا.
 
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