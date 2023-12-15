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لبنان

بوشكيان اختتم زيارته الى المغرب: التكامل والتبادل أساس تطوير الصناعة

Lebanon 24
15-12-2023 | 00:49
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اختتم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان زيارته الرسمية الى المغرب حيث مثّل لبنان في "القمة العربية لريادة الأعمال ومشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: من الصمود الى الازدهار" التي نظّمتها منظمة الاسكوا في مدينة مراكش.
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وكانت المحطة الأخيرة له في العاصمة الرباط، حيث التقى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المهندس عادل الصقر في حضور السفير اللبناني في المغرب زياد عطالله. علماً أن مقرّ المنظمة هو في الرباط. وتمّ البحث في دورها التنموي-التطويري-التحديثي للصناعة العربية، واللبنانية خصوصا.
 
وطلب بوشكيان من الصقر التركيز على تشجيع الصناعات التكاملية والتبادلية بين الدول العربية، بحيث تتعاون الصناعات العربية، وتؤمن مواد أوّلية ونهائية لبعضها البعص وللأسواق الاستهلاكية. وأشار إلى أن التكامل والتبادل هو الأساس لتطوير الصناعة الحديثة.
 
وسلّم بوشكيان الصقر تقريراً عن نشاط لبنان في المنظّمة خلال السنوات الخمس الماضية.
 
ثم التقى الجالية اللبنانية الموجودة في الرباط في لقاء نظّمه السفير في دارة السفارة في العاصمة المغربية. وحيّا جهود عطالله المكثّفة والمشهود لها في تأمين الخدمات للبنانيين في المغرب، وفي توثيق العلاقات بين لبنان والمغرب. وتمنّى لهذه العلاقات أن تتوطّد أكثر على الصعد السياسية والاقتصادية، وهذا ما تعمل له الحكومتان في كلا البلدين، مشيداً بالتقارب  والشعور الأخوي بين الشعبين.
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