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لبنان

خلافات بين "مجموعات الثورة"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-12-2023 | 01:30
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بالتزامن مع التطورات العسكرية التي تحصل بين "حزب الله" وإسرائيل جنوب لبنان، دخل الموقف من المعركة كعنوان اساسي للخلاف بين مجموعات المجتمع المدني الاساسية التي تتواصل وتنسق مع "نواب التغيير".
وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك آراء متناقضة بين هذه المجموعات، فبعضها يرى ان دعم المقاتلين في الجنوب أمر لا جدال فيه، على اعتبار أن الموقف من هذا الملف، يجب أن يكون غير مرتبط بالخلافات السياسية، في الوقت التي ترى مجموعات اخرى ان الموقف السيادي يجب ان يسيطر وان يكون ضد اي سلاح غير شرعي.
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وترى المصادر ان هذه الخلافات التي تفاعلت في الايام الماضية، لم تؤثر حتى اليوم على اي من قرارات ومواقف "نواب التغيير" الذين اصطفوا منذ بداية الازمة، كلّ حسب رغباته السياسية...
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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