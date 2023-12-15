إجراءات لحزب الله في سوريا

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في ظل استمرار الطائرات الحربية الاسرائيلية بإستهداف عناصر "حزب الله" في سوريا، في تطور مستجد، عُلم ان الحزب قرر اتخاذ اجراءات لمنع حصول اي خسائر بشرية واستهداف عناصره ومواقعه.وبحسب مصادر مطلعة" فإن الحزب يقوم بالعمل وفق القواعد التي يعمل بها في لبنان عبر نشر عناصره بطرق مموّهة وتجنب القيام بأي نشاط عسكري او لوجستي علني، لان تل ابيب ترصد الميدان السوري بدقة".وتقول المصادر" ان الحزب لا يريد تفعيل الجبهة في سوريا كي لا يزيد الضغط على الدولة هناك، لكنه في الوقت نفسه ليس في وارد السماح لاسرائيل بإستهداف عناصره بهذه البساطة والكثافة، خصوصا انه قادر على وضع سياسة ردعية ضدها".