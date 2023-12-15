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لبنان

إطلاق النار على أحد المحلات في طرابلس

Lebanon 24
15-12-2023 | 01:31
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افادت مندوبة "لبنان 24"عن تعرض محل لبيع الاقفاص البلاستيكية في منطقة التبانة في طرابلس لإطلاق نار من قبل مجهولين، وفروا بعدها إلى جهة مجهولة. 
 
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