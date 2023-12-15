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لبنان
"التيار" يركز على النازحين
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-12-2023
|
02:15
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مع تراجع الاهمية الاعلامية لحرب غزة، عاد "التيار الوطني الحر" للتركيز على ملف النازحين السوريين، في محاولة لاستغلاله اعلاميا بهدف الكسب الشعبي.
وتقول المصادر ان "التيار" يريد ان يكون عنوان النازحين ومخاطر وجودهم هو الحديث السياسي الأول في لبنان، ولذلك فقد بدأ المحللون السياسيون والاعلاميون المقربون من قيادة التيار اعادة فتح هذا النقاش.
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وترى المصادر ان التيار يحاول الاستفادة من هذا الملف ايضا بالتصويب على قائد الجيش العماد جوزيف عون بشكل مباشر وواضح...
وفي الخطوات العملية، يعقد"التيار"مؤتمر غدا السبت في مركز"لقاء الربوة" بعنوان «منتدى البلديات حول النزوح السوري: الاستقرار الاجتماعي: إعادة النازحين بتطبيق القانون وتحفيز البلديات».
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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