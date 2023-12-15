Advertisement

لبنان

"التيار" يركز على النازحين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-12-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1141412-638382261822494487.jpeg
Doc-P-1141412-638382261822494487.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع تراجع الاهمية الاعلامية لحرب غزة، عاد "التيار الوطني الحر" للتركيز  على ملف النازحين السوريين، في محاولة لاستغلاله اعلاميا بهدف الكسب الشعبي.
وتقول المصادر ان "التيار" يريد ان يكون عنوان النازحين ومخاطر وجودهم هو الحديث السياسي الأول في لبنان، ولذلك فقد بدأ المحللون السياسيون والاعلاميون المقربون من قيادة التيار اعادة فتح هذا النقاش.
Advertisement
وترى المصادر ان التيار يحاول الاستفادة من هذا الملف ايضا بالتصويب على قائد الجيش العماد جوزيف عون بشكل مباشر وواضح...
وفي الخطوات العملية، يعقد"التيار"مؤتمر غدا السبت في مركز"لقاء الربوة" بعنوان «منتدى البلديات حول النزوح السوري: الاستقرار الاجتماعي: إعادة النازحين بتطبيق القانون وتحفيز البلديات».
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-12-15
05:16 | 2023-12-15
05:09 | 2023-12-15
05:00 | 2023-12-15
04:40 | 2023-12-15
04:31 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24