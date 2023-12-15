تراجع إضافي في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

Advertisement

تراجع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 24 ألف ليرة و98 أوكتان 24 ألف ليرة، والمازوت 23 الف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.505.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.545.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.498.000 ليرة لبنانيةالغاز: 939.000 ليرة لبنانية