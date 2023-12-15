Advertisement

لبنان

سلوم من معراب: آخر إبداعات السلطة النظام التتبعي على الدواء غير المدعوم

Lebanon 24
15-12-2023 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1141450-638382315846886739.png
Doc-P-1141450-638382315846886739.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، وفد نقابة الصيادلة برئاسة النقيب جو سلوم ، في حضور مساعد الأمين العام لشؤون المصالح نبيل ابو جودة وأعضاء من مصلحة الصيادلة في القوات.
و قال سلوم: "بحثنا في معاناة المرضى ولا سيما مرضى السرطان والأمراض المستعصية الذين يعانون من ايجاد علاجهم ، وبالتالي هذا إذلال للمريض اللبناني. كما عرضنا مشاكل القطاع الصحي والدوائي في لبنان وتغيير هوية هذا البلد من خلال اجتياح الدواء المهرب والمزور الأسواق اللبنانية، الى جانب كل ما هو غير شرعي من صيدليات ومواقع تواصل اجتماعي وتجار الشنط، الأمر الذي يهدد القطاع الصحي ونوعية الدواء وجودة العلاج في لبنان".
Advertisement
واشار الى اننا "تداولنا في أطر مكافحة هذه الظاهرة، في ظل تقاعس السلطات عن القيام بواجبها"، ولفت إلى أن "آخر إبداعات السلطة النظام التتبعي على الدواء غير المدعوم، ما يشجع السوق السوداء والمزيد من التهريب"، مشددا على أن "الصيغة المطروحة اليوم وتوقيتها غير قابل للتطبيق في ظل تواجد الصيدليات الشرعية التي تعاني الأمرين نتيجة المضاربات عليها وواقعها الصعب جدا، ناهيك عن عدم إيفاء هذا الموضوع بالغرض أي التخزين وسواه، وتحوله فقط إلى وسيلة لجمع الداتا وما أدراك ما يحل بهذه الأخيرة".
واذ "لفت إلى تفهم الحكيم لهذا الموضوع "، أكد "دعم جعجع المطلق للصيادلة ونضالهم في سبيل صحة المريض والحفاظ على نوعية الدواء وجودته، فضلا عن وقوفه إلى جانب مرضى السرطان  وتأييده ودعمه نقابة الصيادلة في مطالبها المحقة التي هدفها الأول والأخير المريض اللبناني".
وردا على سؤال ختم مشيرا  الى ان " التحركات سيقوم بها المرضى وليست النقابة باعتبار أنه في حال طبق هذا النظام لن يستحصلوا على دوائهم، وبالتالي هؤلاء المرضى عندما يرون الصيدلية الشرعية التي تؤمن لهم دواءهم مقفلة، في حين أن الصيدليات غير الشرعية وتجار الشنط يسرحون ويمرحون، من المؤكد سنشهد لهم تحركا عظيما".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-12-15
05:16 | 2023-12-15
05:09 | 2023-12-15
05:00 | 2023-12-15
04:40 | 2023-12-15
04:31 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24