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لبنان

بسبب تراكم الثلوج.. لا تسلكوا هذا الطريق

Lebanon 24
15-12-2023 | 03:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن طريق الجرد باتجاه الهرمل مقطوع بسبب تراكم الثلوج وانقلاب شاحنة. 
 
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