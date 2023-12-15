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لبنان

استمرار عمليات رفع الأنقاض في بلدة مركبا

Lebanon 24
15-12-2023 | 04:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بان فرق الإنقاذ ما زالت تعمل على رفع الأنقاض في بلدة مركبا اثر العدوان الصهيوني الذي استهدف البلدة بغارة يوم أمس.

 
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