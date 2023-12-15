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لبنان

طقس نهاية الأسبوع: رائع!

Lebanon 24
15-12-2023 | 04:31
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية والجنوبية.
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وجاء في النشرة الاتي:
 
 
-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى  ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية يومي الجمعة والسبت، ومن المتوقع أن يتأثر لبنان اعتبارا من مساء  الأحد بمنخفض جوي يؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فيتحول الطقس الى متقلب وماطر.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، طرابلس بين 10 و19 درجة، وفي زحلة بين 4 و14 درجة.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
 
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح في المناطق الجنوبية مساء.
السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية والجنوبية.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بداية انخفاض في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، وتتكاثف الغيوم ليلا وتتساقط أمطار متفرقة أحيانا شمال البلاد.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد وظهور لبعض الخلايا الرعدية المنفردة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر فجرا مع نشاط للرياح الشمالية وانخفاض في نسبة الرطوبة خلال النهار.
-الحرارة على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 11 الى 21 درجة، في الداخل من 13 الى 21 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية، تنشط أحيانا في المناطق الجنوبية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 55 و75%.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
-الضغط الجوي: 769 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,36.
 
-ساعة غروب الشمس:16,31.
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