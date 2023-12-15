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لبنان

من هو الوزير الذي منعه متظاهرون من دخول السرايا؟

Lebanon 24
15-12-2023 | 06:01
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أفادت المعلومات بأنه تعذّر على وزير السياحة وليد نصار، الدخول إلى السرايا الحكومي من كافة المداخل بسبب احتجاجات العسكريين المتقاعدين.
 
ولفتت المصادر إلى أن المعتصمين حاصروا سيارة نصّار ومنعوها من التقدم باتجاه السرايا. 
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