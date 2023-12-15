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لبنان

بالصور.. لقاء تشاوري بين ميقاتي والوزراء الذين وصلوا إلى السرايا

Lebanon 24
15-12-2023 | 05:54
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يُعقد في هذه الأثناء لقاءٌ تشاوري بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء الذين وصلوا إلى السّرايا بانتظار اكتمال النصاب لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
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وكان عددٌ من الوزراء وصل إلى السراي الحكومي في ظل اعتصامٍ حاشد للعسكريين المتقاعدين الذين بادروا إلى مُحاصرة المداخل منذ الصباح الباكر. 
 
وحتى الآن، فإنّ الوزراء الواصلين هم: نجلاء رياشي - ناصر ياسين - علي حمية - يوسف خليل - فراس الأبيض، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، بسام المولوي، مصطفى بيرم، جوني القرم، محمد وسام المرتضى.
 
في غضون ذلك، أفيد بأنه تعذر دخول وزير السياحة وليد نصّار إلى السرايا من كافة المداخل بسبب احتجاجات العسكريين المتقاعدين ومنع سيارته من الدخول.
 
 
 

 
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