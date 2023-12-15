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لبنان
بلدية كفرشوبا: المنشورات التي القتها طائرات العدوّ مقدمة لتبرير اعمال عدوانية ضدّ اهلنا
Lebanon 24
15-12-2023
|
06:08
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اصدرت بلدية كفرشوبا الجنوبية بياناً جاء فيه:
"قامت الطائرات الصهيونية يوم امس بالقاء منشورات فوق بلدة كفرشوبا تحذر الأهالي من التعامل مع عناصر حزب الله وايوائهم ….. ورداً على هذه المنشورات توضح البلدية ما يلي:
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اولاً :ترى البلدية في هذه المنشورات مقدمة لتبرير اعمال عدوانية تنوي القيام بها ضد اهلنا المدنيين العزل الآمنين في منازلهم والمحافظين على ممتلكاتهم والمتمسكين بوطنهم وارضهم
ثانياً : تؤكد البلدية على خلو البلدة من السلاح والعناصر المسلحة والمظاهر المسلحة باستثناء الجيش اللبناني وقوات اليونيفل
ثالثاً: منذ بداية الأعمال الحربية قام العدو الصهيوني بقصف اربعة منازل يسكنها مدنيون ولا وجود فيها لأي سلاح او مسلحين وعلى إثرها قامت البلدية باتصالات مع اليونيفل والجيش اللبناني طالبة التدخل لدى المتحاربين لتحييد البلدة عن مجال الاشتباكات والعمل على تحديد منطقة ايواء محايدة محروسة من الجيش اللبناني واليونيفل
رابعً: نحذر العدو الصهيوني الذي ما زال يحتل مرتفعات كفرشوبا واراضيها بدون اي سبب لأن هذه الارض لا خلاف عليها مع أحد ، نحذره من مغبة الاعتداء على اهالينا المدنيين المسالمين.
خامساً: نطالب الحكومة اللبنانية والدول التي لديها قوات في اليونيفل التدخل للجم النوايا العدوانية التي يمهد لها العدو بحق كفرشوبا وابنائها".
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