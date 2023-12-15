بعد تعذّر اكتمال النصاب.. إرجاء جلسة الحكومة إلى الثلاثاء

لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم في السرايا لعدم اكتمال النصاب.



وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء البيان الاتي:

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بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من السادة الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد جلسة مجلس الوزراء،

قرر السيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم في الساعة ١٢:٣٠ إلى الساعة ٩:٣٠ من صباح نهار الثلاثاء المُقبل الواقع فيه ٢٠٢٣/١٢/١٩.



وكان حضر الى السرايا كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء المال يوسف خليل، الصحة فراس الابيض، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، البيئة ناصر ياسين، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، الاتصالات جوني قرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الإعلام زياد مكاري والسياحة وليد نصار.



وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء الذين حضروا الى السرايا.



كما شارك في اللقاء المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العالم لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.



وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد تبلّغت مسبقا اعتذار عدد من الوزراء عن عدم حضور الجلسة في حين ان البعض الآخر لم يتمكن من الوصول بسبب التظاهرة التي نفذها العسكريون المتقاعدون عند مداخل السرايا.