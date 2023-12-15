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لبنان

تصريح لمسؤول بارز في "حزب الله"... ماذا قال بشأن الحرب مع إسرائيل؟

Lebanon 24
15-12-2023 | 07:38
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أكد المستشار الإعلامي لـ"حزب الله" محمد عفيف، أن لبنان حاليا والجنوب اللبناني على وجه التحديد في حالة حرب، وأوضح أن "حزب الله" لم يستخدم حتى الآن أكثر من 5 بالمئة من قوته".

ورأى عفيف في حديثٍ لـ"روسيا اليوم" أن "آثار الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي أكثر بكثير مما هو انعكاسها على دول الجوار سواء الأردن أو مصر أو لبنان".
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وقال إنه "من شأن الحرب في فلسطين أن تجعل الأولوية والاهتمام في المستوى المحلي إلى الجنوب، وإلى مواجهة الاحتلال وتداعياته وآثاره، فتباطأت الحركة السياسية المتعلقة بانتخاب رئيس، لأن التركيز ينصب على مواجهة الاحتلال، وهذا أثر سلبا على الحركة السياسية في داخل لبنان".

وأكد أن "الحرب حاليا ليست حربا شاملة ولكنها حقيقية تجري بين المقاومة والجيش الإسرائيلي".

وردا على سؤال حول "متى تزداد وتيرة الحرب"، قال إنّ "الأمين العام للحزب حسن نصرالله حدد عنصرين، الأولى تقديره للموقف في غزة والثاني أن يقوم الجيش الإسرائيلي بعدوان"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة للنقطة الأولى نحن على تواصل يومي بقيادة المقاومة في غزة ونعرف وضعهم وإمكاناتهم وحاجاتهم، النقطة الثانية حتى الآن العدو لم يتجرأ على توسعة نطاق الحرب ولا أظنه يتجرأ لأنه يعلم قوة المقاومة وردة فعلها. ونحن لا نزال نحافظ على هذه الوتيرة من الحرب التي نسميها حرب الإسناد والتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة". (روسيا اليوم)
 
 
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