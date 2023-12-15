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لبنان

وفاة سيّدة في طرابلس... انهارت شرفة المنزل بها

Lebanon 24
15-12-2023 | 07:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن انهيار شرفة منزل في الطابق الثالث، في منطقة ضهر المغر في طرابلس، ما أدى إلى وفاة سيّدة.
 
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