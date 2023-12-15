في هذه المناطق.. ضبط منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة (صور)

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب والمزور والسيجار بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape بنتيجة عملية دهم في مناطق الزلقا والبترون وطرابلس وطريق المطار.

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