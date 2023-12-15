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لبنان

إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل

Lebanon 24
15-12-2023 | 08:05
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة التاسعة والنصف، من صباح يوم الثلاثاء، الواقع فيه 19-12-2023، في السراي الكبير، لبحث المواضيع التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 15-12-2023، إضافة إلى البحث في البنود التالية:
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