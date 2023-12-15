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لبنان

وزير الدفاع الإسرائيليّ: سنفعل ذلك نحن بـ"حزب الله"

Lebanon 24
15-12-2023 | 08:38
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قال وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، "إذا لم يُبعد العالم "حزب الله" عن حدودنا، فسنفعل ذلك نحن".
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