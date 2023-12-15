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لبنان

خلال الجلسة التشريعيّة... لمن قال برّي "هون ما فيه شغل سياسة هون فيه تشريع"؟

Lebanon 24
15-12-2023 | 09:10
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أفادت إذاعة "لبنان الحر"، أنّ النائب جورج عدوان كان يشرح في مداخلة، خلال الجلسة التشريعيّة، "أهميّة التمديد لمصلحة الدولة العليا والظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد"، فردّ عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالقول "هون ما فيه شغل سياسة هون فيه تشريع".
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