حقوق المياومين وتخفيض فاتورة الكهرباء.. هذا ما بحثه الاسمر مع وزير الطاقة

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صرح رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر بعد لقائه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض بأنه "أكدنا ضرورة حصول المياومين على حقوقهم كاملةَ، سيما حقهم بزيادات غلاء المعيشة بما يتناسب مع الواقع المعيشي إضافةَ إلى الحقوق التي تختص بعملهم لجهة الحماية والوقاية والتأمين الصحي، وضرورة حصول العاملين في مؤسسات المياه على حقوقهم، ومنها حقهم في الحوافز وبعض الأمور التي تختص بتسيير العمل في مؤسساتهم وطريقة إدارتها، كالحصول على مادة المازوت الدائم للمولدات وغيرها من الأمور المطلوبة والأساسية لاستمرار تسيير هذه المرافق العامة التي تُعنى بشؤون المواطن".وأشار الأسمر الى ان اللقاء "كان استكمالاً للبحث الذي بدأ منذ فترة مع الوزير فياض في تخفيض فاتورة الكهرباء التي كنا قد اتفقنا عليها"، مذكرا أن "الوزير فياض كان قد أعلن في جلسة مجلسة الوزراء منذ شهور عدة عن تخفيض التسعيرة (25 بالمئة بدل التأهيل وبدل العداد 25 بالمئة و26 سنتا عن كل كيلوات ساعة لكل من يستهلك أكثر من مئة كيلوات، وذلك بناءً على اقتراح الإتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين".وكشف الأسمر أنه "إستكمالاً لهذه المفاوضات مع الوزير فياض، اتخذت مؤسسة كهرباء لبنان قرارات عدة سلكت طريقها إلى مجلس شورى الدولة للنظر بقانونيتها وإطارها الرسمي الصحيح، وأهمها أن كل من يستهلك إلى حدود المئة كيلوات ساعة يحصل على تخفيض يوازي 30 بالمئة من فاتورته، والذي يستهلك أكثر من ذلك يحصل على تخفيض بنسبة 20 بالمئة من قيمة الفاتورة بمفعول رجعي إعتباراً من أوائل أيار الماضي".ولفت إلى أن "التخفيضات على فاتورة الكهرباء تشمل إلغاء الـ20 بالمئة التي كانت مفروضة من مصرف لبنان الذي كان يتقاضى على سعر 104 ألاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، والتقيد بسعر صيرفة، وإلغاء بدل التأهيل نهائياً وإعادة صياغة بدل العداد بشكل يتناسب مع هذه التخفيضات"، معتبرا أن "الحصول على هذه التخفيضات هو إنجاز للاتحاد العمالي وسعيه الدائم إلى تخفيض فاتورة الكهرباء على الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمة إقتصادية ومعيشية غير مسبوقة".وإذ استغرب الأسمر "رفع بدل الكيلوات لمن يستهلك فوق الـ100 كيلوات ساعة، من 26 سنتا إلى 27 سنت"، قال: "انا بصدد مراجعة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك الذي نحييه على تعاونه الدائم"، آملا "إعادة تخفيضها بما يتناسب مع أوضاع الطبقة العاملة.وختم الأسمر شاكراً الوزير فياض على "عمله الدؤوب وسعيه الدائم مع الأتحاد العمالي في سبيل تخفيض الفاتورة، كما اشكر حايك على التعاون، ومجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس على السرعة بالبت في هذه الأمور وقانونية القرارات المتخذة من شركة كهرباء لبنان والوزير فياض".