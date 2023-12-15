معوّض: أنقذنا لبنان من الفوضى العارمة

قال النائب ميشال معوّض من مجلس النواب، "أنقذنا لبنان من الأسوأ ومن الفوضى العارمة، وما وصلنا إليه هو تراكم لتحلّل تدريجي للدولة، وكنّا على قاب قوسين من أن "يفرط" الجيش.

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