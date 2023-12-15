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لبنان

السيّد: ما حصل اليوم ليس إنجازًا

Lebanon 24
15-12-2023 | 09:44
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أكد النائب جميل السيّد أنه "في ظل عجز الدولة وانهيارها نتصرّف اليوم كأّننا في عرس بالتمديد لقائد الجيش"، لافتاً إلى أن ما حصل ليس إنجازًا.

وقال السيد من مجلس النواب: "ما يهمنا اليوم هو حجم إستقرار الجيش وأن ينسجم قائد الجيش مع وزير الدفاع".
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