السيّد: ما حصل اليوم ليس إنجازًا

أكد النائب جميل السيّد أنه "في ظل عجز الدولة وانهيارها نتصرّف اليوم كأّننا في عرس بالتمديد لقائد الجيش"، لافتاً إلى أن ما حصل ليس إنجازًا.



وقال السيد من مجلس النواب: "ما يهمنا اليوم هو حجم إستقرار الجيش وأن ينسجم قائد الجيش مع وزير الدفاع".

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