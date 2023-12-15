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لبنان

الصادق: أمّنا النصاب في الجلسة حفاظًا على المؤسسة العسكرية

Lebanon 24
15-12-2023 | 09:51
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أكد النائب وضّاح الصادق أن "أولويتنا هي انتخاب رئيس للجمهورية ونرفض التشريع في ظل غيابه ولكن البلد لا يحتمل أي اهتزاز".
 
وقال من مجلس النواب: "لهذا السبب أمّنا النصاب في الجلسة حفاظًا على المؤسسة العسكرية وحماية للبنان".
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النائب وضّاح الصادق من مجلس النواب: أوليتنا هي انتخاب رئيس للجمهورية ونرفض التشريع في ظل غيابه ولكن البلد لا يحتمل أي اهتزاز ولذلك أمّنا النصاب في الجلسة حفاظًا على المؤسسة العسكرية وحماية للبنان
lebanon 24
15/12/2023 19:45:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وضاح صادق: هناك طرف واحد فقط يعمل على تعطيل الحياة السياسية في لبنان
lebanon 24
15/12/2023 19:45:10 Lebanon 24 Lebanon 24

وضاح

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