الصادق: أمّنا النصاب في الجلسة حفاظًا على المؤسسة العسكرية

أكد النائب وضّاح الصادق أن "أولويتنا هي انتخاب رئيس للجمهورية ونرفض التشريع في ظل غيابه ولكن البلد لا يحتمل أي اهتزاز".

وقال من مجلس النواب: "لهذا السبب أمّنا النصاب في الجلسة حفاظًا على المؤسسة العسكرية وحماية للبنان".