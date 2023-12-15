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لبنان

الخير: نتمنّى أن ينعكس ما حصل اليوم إيجابًا على انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
15-12-2023 | 09:53
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قال النائب أحمد الخير من مجلس النواب، إنّ "الكتل النيابية تبنّت إقتراحنا، ونتمنّى أن ينعكس ما حصل اليوم إيجابًا على انتخاب رئيس للجمهورية".
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أحمد الخير

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