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لبنان

كرامي: التمديد اليوم هو للحفاظ على الأمن في البلد

Lebanon 24
15-12-2023 | 09:56
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قال النائب فيصل كرامي من مجلس النواب، إنّ "وجودنا اليوم هو للحفاظ على ما تبقّى من المؤسسات في الدولة، ونحن ضدّ الفراغ ولسنا مع التمديد لأشخاص، ولكن التمديد اليوم هو للحفاظ على الأمن في البلد، ومَن يحاول أن يصوّر أن ما حصل هو إنجاز أو انتصار لفريق على آخر أقول له "لا أحد يزايد على أحد".
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