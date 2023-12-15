كرامي: التمديد اليوم هو للحفاظ على الأمن في البلد

قال النائب فيصل كرامي من مجلس النواب، إنّ "وجودنا اليوم هو للحفاظ على ما تبقّى من المؤسسات في الدولة، ونحن ضدّ الفراغ ولسنا مع التمديد لأشخاص، ولكن التمديد اليوم هو للحفاظ على الأمن في البلد، ومَن يحاول أن يصوّر أن ما حصل هو إنجاز أو انتصار لفريق على آخر أقول له "لا أحد يزايد على أحد".

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