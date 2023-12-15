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لبنان

بو صعب: التمديد لا يحلّ المشكلة

Lebanon 24
15-12-2023 | 10:10
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اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إلى أن "التمديد لا يحلّ المشكلة الموجودة داخل المؤسسة العسكرية وفي البلد".

وقال من مجلس النواب: "القانون المصادق عليه اليوم والمتعلق بتأخير التسريح تشوبه أخطاء لذلك قد يكون هناك مكان للطعن أمام المجلس الدستوري".
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