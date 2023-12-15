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لبنان

نقابة المالكين: نشكر نواب الأمة

Lebanon 24
15-12-2023 | 10:14
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صدر عن نقابة المالكين البيان التالي:
تشكر نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في لبنان جميع نواب الأمة الذين كانوا وراء صياغة اقتراح قانون تحرير ايجارات الأماكن غير السكنية القديمة والذين أسهموا في أقراره في اللجان النيابية، كما تشكر الكتل النيابية التي صوتت لإقراره في الجلسة التشريعية اليوم. وتؤكد النقابة أن هذا القانون جاء ليعيد الحق لأصحابه بعد سبعين سنة من الظلم بحق المالكين القدامى، وليعيد المساواة بين المستأجرين أنفسهم في الأقسام غير السكنية الجديدة والقديمة، وأخيراً ليعيد الثقة التي أصبحت مفقودة من المالكين بقطاع التأجير وخدمة الإيجار.
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