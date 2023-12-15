عبد المسيح: كان هناك مخطط لضرب الجيش والقوى الامنية



أشار النائب أديب عبد المسيح إلى أنه "كان هناك مخطط بلبلة بعدم التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وضرب قيادة الجيش".



واعتبر عبد المسيح من مجلس النوب أن "المطلوب إنصاف وعدالة أكبر لجميع الضباط ونحن سهّلنا الموضوع لانّ كان هناك مخطط لضرب الجيش والقوى الامنية".

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