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لبنان

خلف: ما حصل اليوم هو مخالفة

Lebanon 24
15-12-2023 | 10:29
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اعتبر النائب ملحم خلف، أنّ "ما حصل هو تعليق مقنّع للدستور، وهذا التعليق المقنّع هو بمثابة انقلاب على الدولة وعلى النظام العام وعلى سيادة القانون".
 
 
وأضاف خلف من مجلس النواب: "ما حصل اليوم هو مخالفة".
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