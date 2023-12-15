خلف: ما حصل اليوم هو مخالفة

اعتبر النائب ملحم خلف، أنّ "ما حصل هو تعليق مقنّع للدستور، وهذا التعليق المقنّع هو بمثابة انقلاب على الدولة وعلى النظام العام وعلى سيادة القانون".

وأضاف خلف من مجلس النواب: "ما حصل اليوم هو مخالفة".