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لبنان
أوّل شهيد للحزب "السوري القومي الإجتماعي" في معارك جنوب لبنان.. من هو؟
Lebanon 24
15-12-2023
|
10:36
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أعلن الحزب "السوري القومي الإجتماعي"، عن استشهاد وسام محمد سليم من مواليد بلدة الصرفند عام 1996، في جنوب لبنان.
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