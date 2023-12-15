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لبنان

أوّل شهيد للحزب "السوري القومي الإجتماعي" في معارك جنوب لبنان.. من هو؟

Lebanon 24
15-12-2023 | 10:36
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أعلن الحزب "السوري القومي الإجتماعي"، عن استشهاد وسام محمد سليم من مواليد بلدة الصرفند عام 1996، في جنوب لبنان.
 
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