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لبنان

"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً

Lebanon 24
15-12-2023 | 10:59
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صدر عن "المقاومة الاسلامية" البيان الآتي:

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي عيسى "أبو صالح" من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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