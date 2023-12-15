"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً

صدر عن "المقاومة الاسلامية" البيان الآتي:



"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي عيسى "أبو صالح" من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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