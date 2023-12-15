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لبنان

وسط إحتفالٍ رمزي.. إضاءة شجرة الميلاد في بيروت

Lebanon 24
15-12-2023 | 11:13
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أضاء محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس البلدية عبدالله درويش ورئيس جمعية بيروت اووردز محمد حلواني في حضور عدد من أعضاء المجلس البلدي والفنانين والإعلاميين شجرة الميلاد في ساحة الشهداء.
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وألقى المحافظ عبود كلمة قال فيها: "يأتي عيد الميلاد هذه السنة على هذا الشرق المعذب، فمنذ 2023 سنة مرة السيد المسيح وارتكب هيرودس مجزرة في حق اطفال بيت لحم، وبعد 2023 سنة هيردوس ذاته يرتكب مجازر في حق اطفال غزة وبيت لحم وكل فلسطين المحتلة وجنوب لبنان. ونحن منذ 2023 سنة موجودون في هذا الشرق ونقاوم في هذا الشرق".
 
وأضاف: "احتفاليتنا اليوم بعيد الميلاد المجيد في وسط بيروت وقرب تمثال الشهداء،هي للتأكيد أننا في بيروت لا نزال نقاوم".
 
وأشار الى أن "الاحتفال متواضع ورمزي وبعيد عن البذخ"، وأضاف: "أحببنا من خلاله أن نؤكد أن بيروت سوف تستمر بالحياة وأنها تريد أن تعييد على الرغم من حالة الحرب التي يعيشها لبنان والمنطقة، ولكن استمرار الاحتفال بعيد الميلاد هو تأكيد على نبض هذه الحياة، ونوجه النداء الى جميع المغتربين وجميع أبناء هذا الوطن في الداخل والخارج للاحتفال في هذا العيد والقدوم إلى لبنان وزيارة اهلهم وارتياد الفنادق والمطاعم وبذل ذاتهم من أجل هذا البلد، حتى يتمكن من الصمود ويشعر أبناءه بالعيد".
 
وأعرب عن أمله في أن "يكون مستقبل لبنان افضل مما هو الحال اليوم ونسأل الله أن يحمي لبنان وشعبه".
 
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