قصف إسرائيلي يطالُ الجنوب الآن.. إليكم آخر المستجدات الميدانية

ما زال التوتر مُسيطراً على أجواء الحدود في جنوب لبنان، حيثُ أقدم العدو الإسرائيلي على استهداف عدد من البلدات والقرى، مساء اليوم الجمعة.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ مسيرة معادية استهدفت عند قرابة الساعة الـ5.20 من مساء اليوم، منزلاً وسط بلدة يارون قرب الشارع العام بواسطة صاروخٍ موجه من دون تسجيل إصابات.

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وفي بلدة عيترون، أفيد عن قيام الجيش الإسرائيلي بقصف الأطراف الشرقية منها بواسطة القذائف المدفعية، وقد حصل الأمر نفسه في مناطق حولا، بني حيان.

مع هذا، فقد ذكرت المعلومات أن مُسيرة إسرائيلية مُعادية نفذت غارة جوية على الحي الغربي في ميس الجبل.

كذلك، تمكنت فرق الإنقاذ والإطفاء في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية من رفع الأنقاض وإطفاء حريق في منزل استهدفته طائرة معادية ليل أمس في بلدة مركبا.