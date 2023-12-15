مذكرة لتمديد التعاون بين جامعة الحكمة والمجلس الوطني للبحوث - هيئة الطاقة الذرية

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ولفت البروفسور نعمة إلى أن "مذكرة التعاون تأتي من ضمن الإطار الإستثماري للتدريب المستمر التي تعمل عليه جامعة الحكمة إلتزامًا بقانون التعليم العالي كما برسالة الجامعة ورؤيتها للسنوات المقبلة". وقع رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين، مذكرة تعاون تقني وأكاديمي بين جامعة الحكمة – كلية الصحة العامة والمجلس الوطني للبحوث العلمية – الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية تهدف لتعزيز التعاون وتطوير أطر التعليم والتدريب والبحوث العلمية في مجال السلامة الإشعاعية والإستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يمدد الشراكة بين الجانبين ثلاث سنوات إضافية، وذلك بمشاركة عميدة كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة الدكتورة ديالا الخوري ومدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور بلال نصولي وحضور عدد من الباحثين والإختصاصيين.ولفت البروفسور نعمة إلى أن "مذكرة التعاون تأتي من ضمن الإطار الإستثماري للتدريب المستمر التي تعمل عليه جامعة الحكمة إلتزامًا بقانون التعليم العالي كما برسالة الجامعة ورؤيتها للسنوات المقبلة".

ونوّه رئيس جامعة الحكمة بأهمية الشراكة مع المجلس الوطني للبحوث العلمية والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية اللذين أظهرا أداء نوعيًا واستمرارية رغم الظروف الراهنة الصعبة ما يؤكد قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على التميز في المواقع المتقدمة.



بدورها، أكدت الدكتورة الزين أهمية الشراكة مع جامعة الحكمة التي تأتي من ضمن رؤية مجلس البحوث للتعاون مع الجامعات في لبنان بما يحقق تكاملا وتقدماً لكلا الجهتين.



ونوهت العميدة الدكتورة الخوري بأن مذكرة التعاون تشكل امتدادًا للشراكة التي بدأت قبل سنة وهي ستستمر لثلاث سنوات إضافية ما يحقق فائدة كبيرة للطلاب وللعديد من العاملين في مستشفيات لبنانية إهتموا بالتسجيل لمتابعة البرامج المقررة في إطار هذه المذكرة.



وأوضح في هذا المجال الدكتور نصولي أن التعاون الناجح مع جامعة الحكمة أثمر تمديدًا للشراكة، مؤكدًا أن الإمكانية متاحة لتطوير التعاون من خلال برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية خصوصًا في حال قررت الجامعة إنشاء مختبرات ضمن إطار الوقاية والرقابة الإشعاعية.



مذكرة التعاون



وبموجب مذكرة التعاون، تستقبل مختبرات الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية طلابًا من كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة وطلاب قسم دبلوم الحماية الإشعاعية لتدريبهم على الحماية الإشعاعية والوقاية من المصادر المشعّة، كما يسهم باحثو الهيئة وفقا للإختصاصات المطلوبة بتدريس بعض مقررات الدبلوم والإشراف على بعض مشاريع التخرج في مجالي الحماية الإشعاعية والرقابة الإشعاعية البيئية والأمن النووي.