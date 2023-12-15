بشأن القرار 1701.. ماذا أبلغ بوحبيب نظيرته الألمانيّة؟

Advertisement

وعلى الأثر، شكر بوحبيب لـ"السلطات الألمانية دعمها للبنان ومساهمتها في اليونيفيل"، وقال: "ندعو إلى سلة متكاملة لتطبيق القرار 1701، ومن ضمنها الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة، ووقف الخروق البرية والبحرية والجوية".وأشار إلى أنه "لا سلام شامل من دون الفلسطينيين"، وقال: "إن مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 القائمة على مبدأ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مفتاح السلام والاستقرار في منطقتنا".أضاف: "أجرينا حواراً صريحاً وشفافاً حول مسألة النزوح، ونبهنا إلى أن هذا التحدي بدأ يهدد أوروبا لأنها الوجهة النهائية لطالبي اللجوء بحثا عن الفرص الاقتصادية".