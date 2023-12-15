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لبنان

بشأن القرار 1701.. ماذا أبلغ بوحبيب نظيرته الألمانيّة؟

Lebanon 24
15-12-2023 | 11:48
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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، في برلين، نظيرته الألمانية أنلينا بربوك، في حضور سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب.

وعلى الأثر، شكر بوحبيب لـ"السلطات الألمانية دعمها للبنان ومساهمتها في اليونيفيل"، وقال: "ندعو إلى سلة متكاملة لتطبيق القرار 1701، ومن ضمنها الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة، ووقف الخروق البرية والبحرية والجوية".
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وأشار إلى أنه "لا سلام شامل من دون الفلسطينيين"، وقال: "إن مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 القائمة على مبدأ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مفتاح السلام والاستقرار في منطقتنا".

أضاف: "أجرينا حواراً صريحاً وشفافاً حول مسألة النزوح، ونبهنا إلى أن هذا التحدي بدأ يهدد أوروبا لأنها الوجهة النهائية لطالبي اللجوء بحثا عن الفرص الاقتصادية".
 
 
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