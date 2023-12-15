Advertisement

لبنان

"حراك العسكريين": مطالبنا باتت معروفة لجهة زيادة الاجور ولا تنازل عنها

Lebanon 24
15-12-2023 | 12:19
A-
A+
Doc-P-1141654-638382652221726948.png
Doc-P-1141654-638382652221726948.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حيّا "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، "المتقاعدين الذين تقاطروا من مختلف مناطق لبنان، من القرى والبلدات النائية إلى ساحة الاعتصام على الرغم من أعباء التنقل، لاسماع الحكومة صرختكم المدوّية، صرخة الوجع، وصرخة الحق والعدالة والمساواة".
Advertisement
 
واشار الى ان "المطالب باتت معروفة في ما يتعلق بزيادة الأجور، ولا تنازل عنها، وهي مطالب كرستها القوانين، ولا شرعية لسلطة تخرج عن الدستور والقانون، فتمنح الهدايا والرشى لمن تشاء وتحجب الحقّ البديهي عمّا تشاء، لا بل تحجبها عن الأكثر التزاماً بالواجب وتضحية في سبيل الوطن، وذلك بهدف ضمنيّ واحد وهو الاستمرار في السلطة".

وختم: "اليوم كان بداية الطريق، وأمامنا صولات وجولات من الاعتصامات والتظاهرات وأساليب المواجهة، فاستعدوا بكلّ ما أوتيتم من عزيمة وقوة، لمواعيد مقبلة سيعلن عنها تباعاً، فإمّا أن نحصل على حقوقنا كاملة وإمّا سنكون مجبرين على اتخاذ إجراءات قاسية، ولتتحمّل الحكومة وحدها مسؤولية خرق الدستور والقانون، ونتائج قراراتها العبثية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2023-12-15
08:18 | 2023-12-15
14:00 | 2023-12-15
13:28 | 2023-12-15
13:17 | 2023-12-15
13:12 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24