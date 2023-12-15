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لبنان

كتلة "تجدد": سنبقى على تعاون مع شركائنا في المعارضة

Lebanon 24
15-12-2023 | 12:28
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أعلنت كتلة "تجدد" عبر منصة "أكس" أنها "تخطت استثنائياً موقفها الدستوري الثابت بعدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وساهمت في الوقت المناسب بتأمين النصاب في مجلس النواب، لإقرار مشروع قانون التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، كي تمنع الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، وكي تحمي بالتالي الجيش والمؤسسات الأمنية من التجاذبات السياسية، وتحمي ما تبقى من دولة، كما لتصون أمن واستقرار لبنان واللبنانيين، في هذه الظروف البالغة الخطورة".
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وأشارت إلى أنها "ستبقى على تعاون وتنسيق مع شركائها في المعارضة وكل القوى الحريصة على لبنان".
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