الحوت: غداً يوم آخر وعلينا انتخاب رئيس

كتب النائب عماد الحوت عبر منصة "أكس": "انتهى اليوم الجدل السياسي حول قيادة الجيش بقانون من المجلس النيابي وانتصار جميع اللبنانيين الذين يقدمون استقرار المؤسسات في هذه الظروف الصعبة على أي مكسب سياسي. غداً يوم آخر، ينبغي أن نعمل فيه جميعاً على معالجة أساس المشكلة وهي انتخاب رئيس الجمهورية وإعادة تكوين وانتظام المؤسسات".

Advertisement