Advertisement

لبنان

الحوت: غداً يوم آخر وعلينا انتخاب رئيس

Lebanon 24
15-12-2023 | 12:31
A-
A+
Doc-P-1141656-638382655985554697.jpg
Doc-P-1141656-638382655985554697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب عماد الحوت عبر منصة "أكس": "انتهى اليوم الجدل السياسي حول قيادة الجيش بقانون من المجلس النيابي وانتصار جميع اللبنانيين الذين يقدمون استقرار المؤسسات في هذه الظروف الصعبة على أي مكسب سياسي. غداً يوم آخر، ينبغي أن نعمل فيه جميعاً على معالجة أساس المشكلة وهي انتخاب رئيس الجمهورية وإعادة تكوين وانتظام المؤسسات".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2023-12-15
08:18 | 2023-12-15
14:00 | 2023-12-15
13:28 | 2023-12-15
13:17 | 2023-12-15
13:12 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24